Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4 км от станции. из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75 м в минуту. через 0,5 часов со станции в том же направлении выехал велосипедист со с...
Математика
Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4 км от станции. из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75 м в минуту. через 0,5 часов со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200 м в минуту.через сколько минут велосипедист догонит пешехода?
Ответ(ы):
Гость:
0,5 ч=30 мин 4км=4000м 75*30=2250 м пешеход за 30 мин 4000+2250=6250 м расстояние между пешех. и велосип. 200х=75х+6250 125х=6250 х=50 мин
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