Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4 км от станции. из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75 м в минуту. через 0,5 часов со станции в том же направлении выехал велосипедист со с...

Математика

Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4 км от станции. из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75 м в минуту. через 0,5 часов со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200 м в минуту.через сколько минут велосипедист догонит пешехода?

Автор: Гость