×а)верно ли что если прямоугольники равны то их площади равны?б)Верно ли что если площади прямоугольников равны,то прямоугольники равны? Помогите пожалуйста

Математика

×а)верно ли что если прямоугольники равны то их площади равны?б)Верно ли что если площади прямоугольников равны,то прямоугольники равны? Помогите пожалуйста

Автор: Гость