×а)верно ли что если прямоугольники равны то их площади равны?б)Верно ли что если площади прямоугольников равны,то прямоугольники равны? Помогите пожалуйста
Математика
×а)верно ли что если прямоугольники равны то их площади равны?б)Верно ли что если площади прямоугольников равны,то прямоугольники равны? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое утверждение верно, второе нет, т.к. площади могут быть равными, а формы прямоугольников совершенно разными.
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