Автобус был в пути 5ч и ехал со скоростью 70км\ч.Какое расстояние проехал автобус?
Математика
Автобус был в пути 5ч и ехал со скоростью 70км\ч.Какое расстояние проехал автобус?
Ответ(ы):
Гость:
70 км/ч * 5 ч = 350(км) ответ: 350 км проехал автобус.
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