Двое рабочих получили одинаковое задание.До обеденного перерыва первый рабочий выполнил 12/23 своего задания, а второй 13/24 своего задания.У кого из них осталось больше работы?

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Всю работу которую необходимо выполнить можно принять за 1, тогда осталось выполнить первому рабочему осталось выполнить второму рабочему Сравним эти величины, чтобы узнать кому осталось больше Поскольку у двух дробей числитель одинаковый, значит та дробь у которой меньше знаменатель будет больше. 23<24⇒ 11/23>11/24 а значит у первого рабочего больше работы. Ответ первому рабочему осталось больше работы.