Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости автобуса
Математика
Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости автобуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*9= 540 (км) проезжает автобуса 2) 540/6= 90 (км/ч) скорость автомобиля 3) 90-60= 30 (км/ч) Ответ: на 30 км/ч.
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