Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости автобуса

Математика

Автобус едет 9 часа со скоростью 60 километров автомобиль проезжает это же расстоя??ие за 6 часов на сколько скорость автомобиля больше скорости автобуса

Автор: Гость