______ пруд подул свежестью на ______ пешехода и заставил его отдохнуть на ______ берегу. В??е было тихо. В ______ чаще слышались только раскаты ______ соловья. Ночь казалась ещё блистательнее. Какое-то _____, упоительное сияни...

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______ пруд подул свежестью на ______ пешехода и заставил его отдохнуть на ______ берегу. В??е было тихо. В ______ чаще слышались только раскаты ______ соловья. Ночь казалась ещё блистательнее. Какое-то _____, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. _______ туман пал на окрестность. Запах от _____ яблонь и ______ цветов лился по всей земле. С изумлением глядел Левко в ______ воды пруда: ______ дом, опрокинувшись вниз, виден был в нём в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели весёлые стеклянные окна и двери. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: усталого, неподвижный, крутом, старинный, голосистого, странное, серебряный, неподвижные, глубокой, ночных, цветущих.

Автор: Гость