______ пруд подул свежестью на ______ пешехода и заставил его отдохнуть на ______ берегу. В??е было тихо. В ______ чаще слышались только раскаты ______ соловья. Ночь казалась ещё блистательнее. Какое-то _____, упоительное сияни...
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______ пруд подул свежестью на ______ пешехода и заставил его отдохнуть на ______ берегу. В??е было тихо. В ______ чаще слышались только раскаты ______ соловья. Ночь казалась ещё блистательнее. Какое-то _____, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. _______ туман пал на окрестность. Запах от _____ яблонь и ______ цветов лился по всей земле. С изумлением глядел Левко в ______ воды пруда: ______ дом, опрокинувшись вниз, виден был в нём в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели весёлые стеклянные окна и двери. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: усталого, неподвижный, крутом, старинный, голосистого, странное, серебряный, неподвижные, глубокой, ночных, цветущих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серебряный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на крутом берегу. Все было тихо. В глубокой чаще слышались только раскаты голосистого соловья. Ночь казалась еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Неподвижный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по земле. С изумлением глядел Левко в неподвижные воды пруда: старинный дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем каком-то ясном величии.
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