Помогите пожалуйста!!! 6 задание, желательно с объяснением.
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! 6 задание, желательно с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?
Математика
Орёл и сокол полетели из одной точки в противоположный направлениях через кокое время расстояниях между ними станет равным километру если скорость ...