Помогите пожалуйста!!! 6 задание, желательно с объяснением.

Алгебра
Помогите пожалуйста!!! 6 задание, желательно с объяснением.
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