Решите систему неравенств -12+3xgt;0 9-4xgt;-3
Алгебра
Решите систему неравенств -12+3xgt;0 9-4xgt;-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12-3x=0 9-4x+3=0 1) -3x=12 -x=12/3 -x=4 x=-4 2) -4x=-9-3 -x=-3 x=3 вроде так
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