Помогите с 96 ! позарез надо
Математика
Помогите с 96 ! позарез надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 24 км * 350 = 8400 км - на первой дистанции 2) 7 км *282 = 1974 км - на второй дистанции 3) 1974+8400 = 10374 км - всего - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители (a-x)(x-y)(y +x +a)-(y-x)(x-a)(y-x-a). Пожалуйста,с подробным решением,а т?? не понимаю,как решитть
Физика
Как называется преобразование: 1. Из льда в воду; 2. Из льда в пар; 3. Из воды в лед; 4. Из воды в пар; 5. Из пара в воду; 6. Из пара в...