Разложите на множители (a-x)(x-y)(y +x +a)-(y-x)(x-a)(y-x-a). Пожалуйста,с подробным решением,а т?? не понимаю,как решитть
Алгебра
Разложите на множители (a-x)(x-y)(y +x +a)-(y-x)(x-a)(y-x-a). Пожалуйста,с подробным решением,а т?? не понимаю,как решитть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a-x)(x-y)(y+x+a)-(y-x)*(x-a)(y-x-a)= (a-x)(x-y) скобки отличаются от (y-x)*(x-a) только знаками. Выносим "-" из (y-x) и (x-a) . Минус на минус дают плюс, соответственно получаем тоже самое (a-x)(x-y) = (a-x)(x-y)(y+x+a)-(a-x)(x-y)(y-x-a)= выносим (a-x)(x-y) за скобки получаем =(a-x)(x-y)[y+x+a-(y-x-a)]=(a-x)(x-y)[y+x+a-y+x+a]=(a-x)(x-y)(2x+2a)= 2 (a-x)(x-y)(x+a) можно так оставить, а можно продолжить =2 (a-x)(x-y)(a+x)=2(a-x)(a+x)(x-y)=2(a ²-x²)(x-y)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как называется преобразование: 1. Из льда в воду; 2. Из льда в пар; 3. Из воды в лед; 4. Из воды в пар; 5. Из пара в воду; 6. Из пара в...
Русский язык
Русский язык
Василиса Прекрасная,Иван-царевич,Кощей бессмертный(придумать 3 предложения с име??ами существительными)