Разберите слова по составу : сочиняйте , рисуйте , присылайте , любите , путешествуйте
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Разберите слова по составу : сочиняйте , рисуйте , присылайте , любите , путешествуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочиняйте сочин-корень яй-суффикс те-суффикс рисуйте рис-корень уй-суффикс те-суффикс присылайте при-приставка сыл-корень ай-суффикс те-суффикс любите люб-корень ит-окончание е-суффикс путешествуйте пут-корень шеств -корень уй-суффикс те -суффикс
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