Факторы которые способствовали развитию средневековой культуры

Гость: Гость:

Крестовые походы. Товарно -денежные отношения между странами. Централизация Королевской власти, и подчинение всяких несогласных баронов и герцогов его воле . Постепенное ослабление церкви и влияния ее на методы правления. Активное заимствование у других культур толковых изобретений.