Факторы которые способствовали развитию средневековой культуры

История
Факторы которые способствовали развитию средневековой культуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестовые походы. Товарно -денежные отношения между странами. Централизация Королевской власти, и подчинение всяких несогласных баронов и герцогов его воле . Постепенное ослабление церкви и влияния ее на методы правления. Активное заимствование у других культур толковых изобретений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Василиса Прекрасная,Иван-царевич,Кощей бессмертный(придумать 3 предложения с име??ами существительными)
Ответить
Математика
Помогите решить номер 10, 11, 12. ( Заранее спасибо!!)))
Ответить
Русский язык
Предложение с словосочетанием жить около школы
Ответить
Математика
720 разделить на икс равно 20
Ответить
Окружающий мир
Помогите умоляю плиз пожалуйста
Ответить