Факторы которые способствовали развитию средневековой культуры
История
Факторы которые способствовали развитию средневековой культуры
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Гость:
Крестовые походы. Товарно -денежные отношения между странами. Централизация Королевской власти, и подчинение всяких несогласных баронов и герцогов его воле . Постепенное ослабление церкви и влияния ее на методы правления. Активное заимствование у других культур толковых изобретений.
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