Как называется преобразование: 1. Из льда в воду 2. Из льда в пар 3. Из воды в лед 4. Из воды в пар 5. Из пара в воду 6. Из пара в лед

Физика
Как называется преобразование: 1. Из льда в воду 2. Из льда в пар 3. Из воды в лед 4. Из воды в пар 5. Из пара в воду 6. Из пара в лед
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Плавление Сублимация Кристаллизация Парообразование Конденсация Десублимация
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