Как называется преобразование: 1. Из льда в воду 2. Из льда в пар 3. Из воды в лед 4. Из воды в пар 5. Из пара в воду 6. Из пара в лед

Физика

Как называется преобразование: 1. Из льда в воду 2. Из льда в пар 3. Из воды в лед 4. Из воды в пар 5. Из пара в воду 6. Из пара в лед

Автор: Гость