16x^3+(3x+2)^3 разложить на множители
Алгебра
16x^3+(3x+2)^3 разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма кубов a³ +b³ =(a+b)(a²-ab+b²); a =2x∛2 b =(3x+2) 16x³+(3x+2)³ = =(2x∛2 +3x+2)(4x² * ∛4 - 2x ∛2*(3x+1)+9x²+12x+4)
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