Гений - почему окончание нулевое? Ведь изиеняемая часть - й.
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Гений - почему окончание нулевое? Ведь изиеняемая часть - й.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что гений не как не изменить
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