Гений - почему окончание нулевое? Ведь изиеняемая часть - й.

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Гений - почему окончание нулевое? Ведь изиеняемая часть - й.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что  гений не как не изменить
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