Округлите числа до единиц, до десятых , до сотых 573,856 , 846,0739 , 0,325
Математика
Округлите числа до единиц, до десятых , до сотых 573,856 , 846,0739 , 0,325
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
573,856- 574; 573,9; 573,86 846,0739- 846; 846,1; 846,07 0,325-0; 0,3; 0,33
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