Найди в тексте ошибки, две орфографические и одну пунктуационную. Письменно исправь их. lt; Оле пришлось заново решать все пять задач. Ей необходима была папина помощь. Он всегда мог найти ключ к трудной задачею Но папа смотрел...

Русский язык

Найди в тексте ошибки, две орфографические и одну пунктуационную. Письменно исправь их. lt; Оле пришлось заново решать все пять задач. Ей необходима была папина помощь. Он всегда мог найти ключ к трудной задачею Но папа смотрел интересный футбольный матч, и попросил Олю подождать. Тогда девочка решила выполнить задание по русскому языку: определить падеж слов lt;неудачь , пастбищ, встреч.

Автор: Гость