Найди в тексте ошибки, две орфографические и одну пунктуационную. Письменно исправь их. lt; Оле пришлось заново решать все пять задач. Ей необходима была папина помощь. Он всегда мог найти ключ к трудной задачею Но папа смотрел...
Русский язык
Найди в тексте ошибки, две орфографические и одну пунктуационную. Письменно исправь их. lt; Оле пришлось заново решать все пять задач. Ей необходима была папина помощь. Он всегда мог найти ключ к трудной задачею Но папа смотрел интересный футбольный матч, и попросил Олю подождать. Тогда девочка решила выполнить задание по русскому языку: определить падеж слов lt;неудачь , пастбищ, встреч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово задачею нужно задаче сразу после этого слова нет точки и перед словом неудач < а нужно "
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