Орёл и сокол полетели из одной точки в противоположный направлениях через кокое время расстояниях между ними станет равным километру если скорость орла 30м/с а скорость сокола 20м/c

Математика

Орёл и сокол полетели из одной точки в противоположный направлениях через кокое время расстояниях между ними станет равным километру если скорость орла 30м/с а скорость сокола 20м/c

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