Орёл и сокол полетели из одной точки в противоположный направлениях через кокое время расстояниях между ними станет равным километру если скорость орла 30м/с а скорость сокола 20м/c

Математика
Орёл и сокол полетели из одной точки в противоположный направлениях через кокое время расстояниях между ними станет равным километру если скорость орла 30м/с а скорость сокола 20м/c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20+30 =50 (м/с) -скорость удаления птиц 2) 1 км=1000 м 3) 1000 : 50 =20 (с) -Время которое надо найти
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