Если степени не видно то у первой 40, у второй 24 а у нижней 15
Математика
Если степени не видно то у первой 40, у второй 24 а у нижней 15
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