Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?

Математика
Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    V                t                S к  27км/ч        2       - - |  ? км к  ?км/ч        на 1 ч >  |   ? км 1)2+1=3(ч) на обратный путь 2)3*27=81(км) потротил на обратную дорогу Ответ: 81км
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