Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?
Математика
Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V t S к 27км/ч 2 - - | ? км к ?км/ч на 1 ч > | ? км 1)2+1=3(ч) на обратный путь 2)3*27=81(км) потротил на обратную дорогу Ответ: 81км
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