Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?

Математика

Катер плыл 2 часа со скоростью 27 км на обратный путь он потратил на 1 час больше. с к??кой скоростью он шел обратно?

Автор: Гость