Автобус едет по дороге с одной и той же скоростью оказалось что 36 километров он пр??ехал за 45 минут. а)Сколько километров он проедет за время,в двое больше? указанного .б) За сколько минут он пройдет в трое меньше расстояние?
Алгебра
Автобус едет по дороге с одной и той же скоростью оказалось что 36 километров он пр??ехал за 45 минут. а)Сколько километров он проедет за время,в двое больше? указанного .б) За сколько минут он пройдет в трое меньше расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
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(36:0,75)*(45*2):60=48*1,5=72 (36:3):(36:0,75)=12:48=0,25
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