Автобус едет по дороге с одной и той же скоростью оказалось что 36 километров он пр??ехал за 45 минут. а)Сколько километров он проедет за время,в двое больше? указанного .б) За сколько минут он пройдет в трое меньше расстояние?

Алгебра

Автобус едет по дороге с одной и той же скоростью оказалось что 36 километров он пр??ехал за 45 минут. а)Сколько километров он проедет за время,в двое больше? указанного .б) За сколько минут он пройдет в трое меньше расстояние?

Автор: Гость