Автобус ехал 4 км со скоростью 70 километров в час за тем плыть на пароме а потом проехал еще 250 километров всего он преодолел 600 километров сколько километров проплыл турист на пароме

Математика
Автобус ехал 4 км со скоростью 70 километров в час за тем плыть на пароме а потом проехал еще 250 километров всего он преодолел 600 километров сколько километров проплыл турист на пароме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
346 км ? Я не уверен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Чи можна вважати Б.Хмельницького справжнім патріотом української землі?
Ответить
Математика
Решите прошу срочно!!!!! ПЛИЗЗЗЗ!!!!!Решите прошу срочно!!!!! ПЛИЗЗЗЗ!!!!! Решите уравнения: а) (4/9+x)-2/9=5/9 б)5+(4y-10)/12=11/12
Ответить
Математика
S круга с диаметром 10см
Ответить
Математика
Реши уравнение: 3/7-(х-1/8)=3/4-1/2
Ответить
Математика
Помагите плизззз с тестом на завтра надо плизз
Ответить