Автобус ехал 4 км со скоростью 70 километров в час за тем плыть на пароме а потом проехал еще 250 километров всего он преодолел 600 километров сколько километров проплыл турист на пароме

Математика

Автобус ехал 4 км со скоростью 70 километров в час за тем плыть на пароме а потом проехал еще 250 километров всего он преодолел 600 километров сколько километров проплыл турист на пароме

Автор: Гость