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Реши уравнение: 3/7-(х-1/8)=3/4-1/2
Математика
Реши уравнение: 3/7-(х-1/8)=3/4-1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/4-1/2=1/4 3/7+1/4=19/28 19/28+1/8=45/56
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