Срочно люди помогите x-y+1/2+x+y-1/5=7 x-y+1/3-x+y-1/4=-3
Алгебра
Срочно люди помогите x-y+1/2+x+y-1/5=7 x-y+1/3-x+y-1/4=-3
Ответ(ы):
Гость:
Игрики взаимно уничтожаются, получается x+1/2+x-1/5=7 2x=7-1/2+1/5 приводим к общему знаменателю 10 2x=70-5+2/10 2x=67/10 2x=6,7 x=3,35
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