Составьте предложение из данных слов: Дети Площадь Лед Фигуры но нужно учесть что есть заданный вопрос: Который где?
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Составьте предложение из данных слов: Дети Площадь Лед Фигуры но нужно учесть что есть заданный вопрос: Который где?
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