Составьте предложение из данных слов: Дети Площадь Лед Фигуры но нужно учесть что есть заданный вопрос: Который где?

Другие предметы

Составьте предложение из данных слов: Дети Площадь Лед Фигуры но нужно учесть что есть заданный вопрос: Который где?

Автор: Гость