Помогите сделать симметрии относительно точки и прямой , сделайте на отдельном клеточном листочке или чтобы понятно было - через редактор paint.

Геометрия
Помогите сделать симметрии относительно точки и прямой , сделайте на отдельном клеточном листочке или чтобы понятно было - через редактор paint.
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