Помогите сделать симметрии относительно точки и прямой , сделайте на отдельном клеточном листочке или чтобы понятно было - через редактор paint.

Геометрия

Помогите сделать симметрии относительно точки и прямой , сделайте на отдельном клеточном листочке или чтобы понятно было - через редактор paint.

Автор: Гость