Приставку из слова присмотреть,Корень из слова вовлекать,Суффикс из слова утешат??,окончание из слова воскликнуть

Русский язык

Приставку из слова присмотреть,Корень из слова вовлекать,Суффикс из слова утешат??,окончание из слова воскликнуть

Автор: Гость