Приставку из слова присмотреть,Корень из слова вовлекать,Суффикс из слова утешат??,окончание из слова воскликнуть

Русский язык
Приставку из слова присмотреть,Корень из слова вовлекать,Суффикс из слова утешат??,окончание из слова воскликнуть
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Гость:
Получается слово привлекать
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