Кто сказал меняю ледяную избушку на лубяную

Литература
Кто сказал меняю ледяную избушку на лубяную
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лиса из сказки о лисе и зайце
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