Решите уравнение: 0,4х+(х-0,4х)*0,6+72=х

Математика
Решите уравнение: 0,4х+(х-0,4х)*0,6+72=х
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Ответ(ы):
Гость:
0.4x+0.6-0.24+72=3 0.76+72=x x=72.76
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