Не является вегетативным способом размножения-размножение семенами клубнями корневищами луковицами черенкованием
Биология
Не является вегетативным способом размножения-размножение семенами клубнями корневищами луковицами черенкованием
Ответ(ы):
Гость:
не является вегетативным способом размножения- размножение семенами
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