Сколько равно количество вещества карбонат натрия Na2CO3 массой 10,6 г?

Химия
Сколько равно количество вещества карбонат натрия Na2CO3 массой 10,6 г?
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