Сколько будет десять тысяч в цифрах

Математика
Сколько будет десять тысяч в цифрах
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Ответ(ы):
Гость:
Десять тысяч в цифрах-это 10 000
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