Автобус ехал до обеда 3 часа и после обеда 4 часа со скоростью 60 километров час какой путь проехал автобус за это время решить задачу двумя способами. (Пожалуйста срочно умаляю)

Математика
Автобус ехал до обеда 3 часа и после обеда 4 часа со скоростью 60 километров час какой путь проехал автобус за это время решить задачу двумя способами. (Пожалуйста срочно умаляю)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 плюс 4 =7, 7 умножить на 60
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