Автобус ехал до обеда 3 часа и после обеда 4 часа со скоростью 60 километров час какой путь проехал автобус за это время решить задачу двумя способами. (Пожалуйста срочно умаляю)

Математика

Автобус ехал до обеда 3 часа и после обеда 4 часа со скоростью 60 километров час какой путь проехал автобус за это время решить задачу двумя способами. (Пожалуйста срочно умаляю)

Автор: Гость