Автобус и автомобиль , двигаясь по шоссе навстречу друг другу, встретились около поста дорожно-патрульной службы и продолжили движение каждый в своём направлении. Скорость автомобиля 70км/ч, а автобуса 55км/ч. Какое расстояние...

Математика

Автобус и автомобиль , двигаясь по шоссе навстречу друг другу, встретились около поста дорожно-патрульной службы и продолжили движение каждый в своём направлении. Скорость автомобиля 70км/ч, а автобуса 55км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час? через 3 часа

Автор: Гость