Автобус и автомобиль , двигаясь по шоссе навстречу друг другу, встретились около поста дорожно-патрульной службы и продолжили движение каждый в своём направлении. Скорость автомобиля 70км/ч, а автобуса 55км/ч. Какое расстояние...

Математика
Автобус и автомобиль , двигаясь по шоссе навстречу друг другу, встретились около поста дорожно-патрульной службы и продолжили движение каждый в своём направлении. Скорость автомобиля 70км/ч, а автобуса 55км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час? через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+55=125 км/ч 1) 125*1 =125 км 2) 125*3=375 км
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