Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.

Математика

Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.

Автор: Гость