Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.
Математика
Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
З двох міст назустріч один одному одночастно рушили два поїзди перший поїзд пройшов до зустрічі 246 км другий на 20 км менше яка відстань між міста...
Английский язык
Геометрия