Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.

Математика
Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях. Скорость автобуса 45 км/ч., а машины 60км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.
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