Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал четыре часа со скоростью 60 км/ч. за это ??ремя было пройдено три четвертых всего расстояния. с какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты пробыл...

Математика

Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал четыре часа со скоростью 60 км/ч. за это ??ремя было пройдено три четвертых всего расстояния. с какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты пробыли ровно в час того же дня ?

Автор: Гость