Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал четыре часа со скоростью 60 км/ч. за это ??ремя было пройдено три четвертых всего расстояния. с какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты пробыл...
Математика
Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал четыре часа со скоростью 60 км/ч. за это ??ремя было пройдено три четвертых всего расстояния. с какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты пробыли ровно в час того же дня ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60*4=240 км. Проехал автобус за 4 часа 2)240 км это 3/4 пути, значит 240/3=80 км. Это одна треть пути 3)80*4=320 км это весь путь 4) час дня-это 13 часов, значит 13-8=5 часов всего в пути 5)5-4=1 час осталось проехать автобусу 6)80*1=80км/ч ехал автобус оставшуюся часть пути
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