Вынесите множитель из под знака корня √72,√48,√75,√90,2√7

Математика
Вынесите множитель из под знака корня √72,√48,√75,√90,2√7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√72=6√2 √48=4√3 √75=5√3 √90=3√10 2√7
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