Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8 км /ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9км ?

Математика

Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8 км /ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9км ?

Автор: Гость