Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8 км /ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9км ?
Математика
Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8 км /ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9км ?
Ответ(ы):
Гость:
65.8×3=197.4 2)324.9-197.4=127.5 3)127.5÷5=25.5 шла по грунтовой дороге со скоростью 25.5км
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