автомобиль 2 часа двигался со скоростью 15 метров в секунду.а затем проехал ещё 72 км сос коростью 20 м.с.какова его средняя скорость на всём пути. Предполагаемый ответ 60 км/ч

Гость: Гость:

средняя скорость на всем расстоянии равно: vср = S1+ S2/t1+t2 S1 = 15 * 7200 = 108 000 м t1 = 7200 с S2 = 72 000 м t2 = 3600 с vср = 72 000 + 108 000 / 3600 + 7200 = 16, 6 м/с т.е 60 км/ч 2 км спихнул ха ха))