автомобиль 2 часа двигался со скоростью 15 метров в секунду.а затем проехал ещё 72 км сос коростью 20 м.с.какова его средняя скорость на всём пути. Предполагаемый ответ 60 км/ч
Физика
автомобиль 2 часа двигался со скоростью 15 метров в секунду.а затем проехал ещё 72 км сос коростью 20 м.с.какова его средняя скорость на всём пути. Предполагаемый ответ 60 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя скорость на всем расстоянии равно: vср = S1+ S2/t1+t2 S1 = 15 * 7200 = 108 000 м t1 = 7200 с S2 = 72 000 м t2 = 3600 с vср = 72 000 + 108 000 / 3600 + 7200 = 16, 6 м/с т.е 60 км/ч 2 км спихнул ха ха))
Гость:
15м/с=54км/ч-значит за два часа автомобиль проехал 108 км(54*2)-на этом участке пути. 20м/с=72км/ч-значит на этом участке пути автомобиль двигался ровно 1 час. vcр=S1+S2/t1+t2 vcр=108+72/2+1=180/3=60км/ч-вот твой предполагаемый ответ.)) Ответ:60км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
заводных мишку и зайчика пустили навстречу друг другу от разных концов коридора длиною 10 м 8 дм. Через 4 минуты они встретились. найди скорость за...
Математика
1)Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника.За 3ч аэросани прошли 168км.Сколько километров пройдет за это же время лыжник? ...
Английский язык
Составьте все возможные типы вопросов на основе данных предложений. 1.The lecture will be delivered by a visiting professor. 2.There are all modern...