1)Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника.За 3ч аэросани прошли 168км.Сколько километров пройдет за это же время лыжник? 2)Первый пешеход двигался со скоростью 6км/ч,второй-4км/ч.На сколько километ...
Математика
1)Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника.За 3ч аэросани прошли 168км.Сколько километров пройдет за это же время лыжник? 2)Первый пешеход двигался со скоростью 6км/ч,второй-4км/ч.На сколько километров больше пройдет за 3ч первый пешеход,чем второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168:3=56км/ч-скорость аэросаней. 2)56:4=14км/ч-скорость лыжника. 3)14*3=42км-пройдёт лыжник за 3 часа. 1)6*3=18км-пройдёт первый за 3 часа. 2)4*3=12км-пройдёт второй за 3 часа. 3)18-12=на 6км- больше.
Гость:
1)168:3= 56 пройдет лыжник за 3 часа ( Так как лыжник за 3 часа проходит меньше в 3 раза) 2) 6*3=18 км 4*3=12 км 18-12=6 км
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