1)Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника.За 3ч аэросани прошли 168км.Сколько километров пройдет за это же время лыжник? 2)Первый пешеход двигался со скоростью 6км/ч,второй-4км/ч.На сколько километ...

Математика

1)Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника.За 3ч аэросани прошли 168км.Сколько километров пройдет за это же время лыжник? 2)Первый пешеход двигался со скоростью 6км/ч,второй-4км/ч.На сколько километров больше пройдет за 3ч первый пешеход,чем второй?

Автор: Гость