Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления  суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3

Экономика
Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления  суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма площадей = S1+S2 S1=(a+b)/2*h=(2+3)/2*2/5=6.25 S2=(a+b)/2*h=(4.1+5)/2*3.3=15.015 Сумма = S1+S2=6.25+15.015=21.265
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