Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3

Экономика

Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3

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