Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3
Экономика
Даны основания и высоты двух трапеций. Составьте программу для вычисления суммы их площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одной трапеции. а=2,в=3,h=2.5 а=4.1,в=5,h=3.3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма площадей = S1+S2 S1=(a+b)/2*h=(2+3)/2*2/5=6.25 S2=(a+b)/2*h=(4.1+5)/2*3.3=15.015 Сумма = S1+S2=6.25+15.015=21.265
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков,расстояние между которыми 2км,выехали одновременно в одном направлении два велосипедиста.Через 30минут первый велосипедист догнал ...
Алгебра
за тетрадь и альбом заплатили 8руб.Альбом в 3 раза дороже тетради . Сколько стоит тетрадь и альбом по отдельности?
Алгебра
Математика
Ищ 18 верблюдов в караване 5 были одногорбыми,а остальные двугорбыми.Какую часть всех верблюдов каравана составляли двугорбые верблюды?