Из двух поселков,расстояние между которыми 2км,выехали одновременно в одном направлении два велосипедиста.Через 30минут первый велосипедист догнал второго.С какой скоростью мог двигаться один из велосипедистов,если другой двига...
Математика
Из двух поселков,расстояние между которыми 2км,выехали одновременно в одном направлении два велосипедиста.Через 30минут первый велосипедист догнал второго.С какой скоростью мог двигаться один из велосипедистов,если другой двигался со скоростью 12км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второй велосипедист проехал за 30 минут 12/2=6 км, а первый за это время расстояние между поселками и те же 6 км 2+6=8км. значит его скорость 8*2=16 км/ч
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