Ищ 18 верблюдов в караване 5 были одногорбыми,а остальные двугорбыми.Какую часть всех верблюдов каравана составляли двугорбые верблюды?

Математика

Ищ 18 верблюдов в караване 5 были одногорбыми,а остальные двугорбыми.Какую часть всех верблюдов каравана составляли двугорбые верблюды?

Автор: Гость