 Ищ 18 верблюдов в караване 5 были одногорбыми,а остальные двугорбыми.Какую часть всех верблюдов каравана составляли двугорбые верблюды?

Математика
 Ищ 18 верблюдов в караване 5 были одногорбыми,а остальные двугорбыми.Какую часть всех верблюдов каравана составляли двугорбые верблюды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18-5=13-двугорбые 13/18  - двугорбые     Ответ:13/18 сост. двугорбые
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