длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.

Математика

длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.

Автор: Гость