длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.
Математика
длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче нету нечего сложного P прямоугольника = j+j+j+j p квадрата = р+р+р+р
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