длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.

Математика
длина прямоугольника j см,длина стороны квадрата равна p см.Найдите их периметры,если извесно что площади их равны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче нету нечего сложного P прямоугольника =  j+j+j+j p квадрата = р+р+р+р  
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