Главная площадь, центр общественной жизни в Риме?

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Рим» – эта пословица возникла давно и отражает действительно существовавшее положение. По древним записям к Риму подходило около 19 дорог. Основан Рим был на левом берегу реки Тибр, в долине спускающейся от Аппенин к морю. Центральной площадью Рима стала площадь между холмами Палатин и Квиринал, известная как Форум. Первоначально на площади находился рынок, а позже здесь стало располагаться народные собрания и это место стало местом заседания Сената. Главная площадь Рима была центром политической и общественной жизни города, здесь обсуждались волнующие вопросы и создавались законопроекты. Современно значение слова «форум» почти не изменилось. В республиканский период главная площадь Рима стала местом экономической, политической и общественной жизни Рима.