3. укажите направления дейсвий европейских колонистов в арабских странах используйте для этого учебник и дополнительную литературу.

Обществознание

3. укажите направления дейсвий европейских колонистов в арабских странах используйте для этого учебник и дополнительную литературу.

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