3. укажите направления дейсвий европейских колонистов в арабских странах используйте для этого учебник и дополнительную литературу. 

Обществознание
3. укажите направления дейсвий европейских колонистов в арабских странах используйте для этого учебник и дополнительную литературу. 
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Гость:
Оно имело захвантический характер.
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