а) наибольшее четырехзначное число б)наименьшее четырехзначное число в)наименьшее трехзначное число с 8 в разряде единиц г)наибольшее четырехзначное число с 5 в разряде десятков д)наибольшее пятизначное число с 7 в разряде сот...

Математика

а) наибольшее четырехзначное число б)наименьшее четырехзначное число в)наименьшее трехзначное число с 8 в разряде единиц г)наибольшее четырехзначное число с 5 в разряде десятков д)наибольшее пятизначное число с 7 в разряде сотен е)наибольшее четырехзначное число с разными цифрами ж)наименьшее четырехзначное число с разными цифрами 3 9 8 7 6 0 5 1 0 8 2 3 5 8 9 9 9 9 0 9 5 8 7 6 5 4 9 3 7 6 1 2 0 0 9 8 9 9 5 9 6 1 0 0 0 3 7 5 5 8 1 0 2 3 9 9 9 7 9 9

Автор: Гость