автомобиль едет со скоростью 80 км/ч сколько км он проежает за 1 мин. какова скорость автомобиля в метрах в мин.
Математика
автомобиль едет со скоростью 80 км/ч сколько км он проежает за 1 мин. какова скорость автомобиля в метрах в мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:60=1.20 ответ:1км 20м он проезжает за 1мин
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