автомобиль едет со скоростью 80 км/ч сколько км он проежает за 1 мин. какова скорость автомобиля в метрах в мин.

Математика

автомобиль едет со скоростью 80 км/ч сколько км он проежает за 1 мин. какова скорость автомобиля в метрах в мин.

Автор: Гость