Автомобиль ехал по дороге 8 часов и проехал 672 км . С какой скоростью двигался автомобиль

Математика
Автомобиль ехал по дороге 8 часов и проехал 672 км . С какой скоростью двигался автомобиль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость=расстояние/время 672/8=84км/ч
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