Автомобиль ехал по дороге 8 часов и проехал 672 км . С какой скоростью двигался автомобиль
Математика
Автомобиль ехал по дороге 8 часов и проехал 672 км . С какой скоростью двигался автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость=расстояние/время 672/8=84км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
C чем реагирует HCL. Записать уравнения реакций, с чем реагирует, с чем нет. Почему? П??могите, пожалуйста. AL; CO2; Fe(OH)3; H2SO4; K2SO3; PH3; ...
Математика
На дне рождения у Пети нашлось трое гостей, которые вместе съели не менее 21 конфет??. Все присутствующие (гости и Петя) съели 60 конфет, причём не...