Автомобиль начинает движение из состояния покоя.Какой путь пройдет автомобиль за третью секунду,двигаясь с ускорением 2 м/с(в кв)
Физика
Автомобиль начинает движение из состояния покоя.Какой путь пройдет автомобиль за третью секунду,двигаясь с ускорением 2 м/с(в кв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V0=0 т.к. тело движется из состояния покоя S2(сек)-S3(сек)=at2/2-at2/2=2*4/2-2*9/2=5
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