Автомобиль начинает движение из состояния покоя.Какой путь пройдет автомобиль за третью секунду,двигаясь с ускорением 2 м/с(в кв)

Физика

Автомобиль начинает движение из состояния покоя.Какой путь пройдет автомобиль за третью секунду,двигаясь с ускорением 2 м/с(в кв)

Автор: Гость